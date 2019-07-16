Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...
16 Temmuz 2019 Salı 15:13
Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi...

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Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Mehmet Topal'ın ayrılığının ardından Eljif ve Jailson'un da satılması gündemde olan Fenerbahçe'de, bu bölgeye Emre Belözoğlu transfer edilmişti.

Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Oluşacak boşluğa kalitesi tartışılmayacak bir ismi daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre Gustavo ve Fejsa isimleri meşgul etmişti.

Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Ersun Yanal, Fejsa ismini sakatlık probleminden dolayı veto ederken, Gustavo transferi de Marsilya'nın 9 milyon Euro istemesinin ardından çözüme kavuşamamıştı.

Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de bir diğer transferi gündeme gelen isim de eski Galatasaraylı Ndiaye'ydi...

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