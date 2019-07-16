Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...
16 Temmuz 2019 Salı 15:13
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi...
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Mehmet Topal'ın ayrılığının ardından Eljif ve Jailson'un da satılması gündemde olan Fenerbahçe'de, bu bölgeye Emre Belözoğlu transfer edilmişti.
Oluşacak boşluğa kalitesi tartışılmayacak bir ismi daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre Gustavo ve Fejsa isimleri meşgul etmişti.
Ersun Yanal, Fejsa ismini sakatlık probleminden dolayı veto ederken, Gustavo transferi de Marsilya'nın 9 milyon Euro istemesinin ardından çözüme kavuşamamıştı.
Fenerbahçe'de bir diğer transferi gündeme gelen isim de eski Galatasaraylı Ndiaye'ydi...