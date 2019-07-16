Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...

16 Temmuz 2019 Salı 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





