Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor - Galeri - Fotomaç
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 09:22:49 Güncelleme: 09:24:25
    Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
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    • 4
    Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor

    Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.

    Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
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    • 4
    Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor

    3.5 MİLYONA GELMİŞTİ
    Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi..

    Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
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    • 4
    Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor

    Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda.

    Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
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    Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor

    Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. (Takvim)

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