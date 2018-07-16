Nabil Dirar F.Bahçeden ayrılıyor - Galeri - Fotomaç
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Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 09:22:49
Güncelleme: 09:24:25
Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.
Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
3.5 MİLYONA GELMİŞTİ
Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi..
Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda.
Nabil Dirar F.Bahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. (Takvim)