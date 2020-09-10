Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler bu bölge için birçok isimle temasa geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki golcü adayları ve yaşanan son gelişmeler... Son dakika transfer haberleri...
10 Eylül 2020 Perşembe 16:38
Güncelleme: 10.09.2020 16:43
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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.
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Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti.
Ancak Fenerbahçe'nin asıl hedefi golcü transferi... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Kosovalı forvetin yerini yıldız bir golcüyle doldurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalara hız veren yönetim, birçok isimle temasa geçti.
İşte Fenerbahçe'nin golcü adayları ve yaşanan son gelişmeler...
ERAN ZAHAVI İsrailli golcüyü bir süre önce gündemine alan Fenerbahçe, Erol Bulut'un sıcak bakmaması nedeniyle transfer görüşmelerini dondurdu.