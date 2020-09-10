Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler bu bölge için birçok isimle temasa geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki golcü adayları ve yaşanan son gelişmeler... Son dakika transfer haberleri...
10 Eylül 2020 Perşembe 16:38 Güncelleme: 10.09.2020 16:43
Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.

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Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti.

Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Ancak Fenerbahçe'nin asıl hedefi golcü transferi... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Kosovalı forvetin yerini yıldız bir golcüyle doldurmak istiyor.

Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Bu doğrultuda çalışmalara hız veren yönetim, birçok isimle temasa geçti.

İşte Fenerbahçe'nin golcü adayları ve yaşanan son gelişmeler...

Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

ERAN ZAHAVI
İsrailli golcüyü bir süre önce gündemine alan Fenerbahçe, Erol Bulut'un sıcak bakmaması nedeniyle transfer görüşmelerini dondurdu.

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