Haberler Galeri Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler bu bölge için birçok isimle temasa geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki golcü adayları ve yaşanan son gelişmeler... Son dakika transfer haberleri...

10 Eylül 2020 Perşembe 16:38 Güncelleme: 10.09.2020 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





