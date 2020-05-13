Muriqi kararını verdi gidiyor! İşte yeni adresi...
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte yeni adresi ve detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43
Güncelleme: 13.05.2020 06:43
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe... Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.
VEDAT TERCİHİNİ YAPTI
Ada basını, Vedat Muriç'in çok büyük bir hayranlık duyduğu Jose Mourinho'nun gelişimi açısından en iyi tercih olacağını düşündüğünü okuyucularına duyurdu.