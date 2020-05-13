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Muriqi kararını verdi gidiyor! İşte yeni adresi...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte yeni adresi ve detaylar...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43 Güncelleme: 13.05.2020 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





