Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, disiplinden taviz verilmiyor. Yeni transferler bile kırk yıllık Fenerli gibi... Yanal ise tedbirli: Önemli olan bu isteği bütün sezona yaymak. Performansları ile göz dolduran yeni transferlerin isim isim performansını derledik. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

6 Ağustos 2019 Salı 06:55
Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Almanya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde tam gaz devam eden Fenerbahçe, görenlere "maşallah" dedirtiyor.

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Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Sarı-lacivertliler, günde çift idman yapıp yorulsa da moral-motivasyon üst seviyede.

Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Antrenmanlarda disiplinden taviz vermeyen futbolcular, istekli çalışmalarla teknik heyetin yüzünü güldürürken, yeni transferin takıma çabuk uyum sağlamaları da dikkatten kaçmıyor.

Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Sarı-lacivertlilerin yabancılık çekmemesinde Emre Belözoğlu'nun da payı büyük.

Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı

Takıma abilik yapan tecrübeli futbolcu, yönetim-teknik heyet-oyuncular üçgeninde kilit bir rol de oynuyor.

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