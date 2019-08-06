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Muriç yıldızlaştı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, disiplinden taviz verilmiyor. Yeni transferler bile kırk yıllık Fenerli gibi... Yanal ise tedbirli: Önemli olan bu isteği bütün sezona yaymak. Performansları ile göz dolduran yeni transferlerin isim isim performansını derledik. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Ağustos 2019 Salı 06:55
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Almanya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde tam gaz devam eden Fenerbahçe, görenlere "maşallah" dedirtiyor.
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Sarı-lacivertliler, günde çift idman yapıp yorulsa da moral-motivasyon üst seviyede.
Antrenmanlarda disiplinden taviz vermeyen futbolcular, istekli çalışmalarla teknik heyetin yüzünü güldürürken, yeni transferin takıma çabuk uyum sağlamaları da dikkatten kaçmıyor.
Sarı-lacivertlilerin yabancılık çekmemesinde Emre Belözoğlu'nun da payı büyük.
Takıma abilik yapan tecrübeli futbolcu, yönetim-teknik heyet-oyuncular üçgeninde kilit bir rol de oynuyor.