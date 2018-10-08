Müjdat Yetkinerden Ali Koça sert tepki! - Galeri - Sayfa 9 - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Müjdat Yetkiner'den Ali Koç'a sert tepki!

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından görevine son verilen altyapı koordinatörü Müjdat Yetkiner açıklamalarda bulundu.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 13:54:34 Güncelleme: 13:54:49
    Müjdat Yetkiner'den Ali Koç'a sert tepki!
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    • 11
    Müjdat Yetkinerden Ali Koça sert tepki!

    "Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir."

    Müjdat Yetkiner'den Ali Koç'a sert tepki!
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    • 11
    Müjdat Yetkinerden Ali Koça sert tepki!

    "Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona Müjdat Yetkiner küfür etti diyenler karşıma çıksın."

    Müjdat Yetkiner'den Ali Koç'a sert tepki!
    • 11
    • 11
    Müjdat Yetkinerden Ali Koça sert tepki!

    "Saffet, ben, Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. Bana küfür ediyorsun dedi. Ali Koç'a küfür ediyormuşum ben. Ben Ali Koç'a küfür etmedim. Etmem, edemem. Koç ailesine hayatta küfür edemem."

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