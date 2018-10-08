Müjdat Yetkinerden Ali Koça sert tepki!

"Saffet, ben, Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. Bana küfür ediyorsun dedi. Ali Koç'a küfür ediyormuşum ben. Ben Ali Koç'a küfür etmedim. Etmem, edemem. Koç ailesine hayatta küfür edemem."