Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler - Fotomaç
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Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Victor Moses İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri...
24 Ocak 2019 Perşembe, 00:37:14
Güncelleme: 00:38:35
Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu ve kulübü Chelsea'yi ikna etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif Direktör Comolli ile birlikte bu akşam İngiltere'ye uçan yöneticiler, Moses'ı İstanbul'a getiriyor...
Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelirken, özel uçağın önünde poz verdi.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sabah 03.00 civarında istanbul'da olması bekleniyor...