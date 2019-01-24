Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Victor Moses İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri...
24 Ocak 2019 Perşembe, 00:37:14 Güncelleme: 00:38:35
Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu ve kulübü Chelsea'yi ikna etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Sportif Direktör Comolli ile birlikte bu akşam İngiltere'ye uçan yöneticiler, Moses'ı İstanbul'a getiriyor...

Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelirken, özel uçağın önünde poz verdi.

Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler

28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sabah 03.00 civarında istanbul'da olması bekleniyor...

Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler
Moses yola çıktı! İşte ilk görüntüler
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN