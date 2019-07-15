Michael Frey Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda zirve yarışına dahil olmak isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Michael Frey ile yollar ayrıldı. İşte İsviçreli golcünün yeni takımı...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:33
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Transfer döneminin en hızlı takımlardan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.
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Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı ve şimdiden 7 transferde mutlu sona ulaştı.
Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Kanarya, Simon Kjaer, Badou Ndiaye, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle de temasını sürdürüyor.
Dış transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sözleşmeleri sona eren Mathieu Valbuena, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...