Mesut Özil'in paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler'in Arsenal'dan ayrılacak olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katacağı yönünde çıkan haberler taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün transferler öncesi alev emojisi paylaştığı biliniyordu, bu kez alev paylaşımı yıldız futbolcu Mesut Özil'den geldi. Yıldız oyuncu alevli bir forma paylaştı ve Fenerbahçeli taraftarlar bunu bir mesaj olarak algılayıp sevinçten çılgına döndü. Bu paylaşım sonrası twitter üzerinden Özil'e 15 dakikada 1000'den fazla mention gönderen Fenerbahçeli taraftarlar, #fenersenibekliyormesut hashtagini de kısa sürede trend topic listesine sokmayı başardı. İşte Sarı-Lacivertli taraftarların Mesut Özil heyecanı...