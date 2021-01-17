Galeri Fenerbahçe Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için var gücüyle çalışan Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak. Mesut Özil ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler transferde fırtına estirmeyi hedefliyor. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile temaslar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgarı da esecek. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde gün sayıyor. Sarı lacivertli takım, yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaparken yıldız oyuncudan da yanıt geldi.

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

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Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen Mesut Özil transferi için ilk "RESMİ" sinyali verdi. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak Mesut Özil ile anlaşma yapıldığını da gözler önüne serdi.

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Mesut Özil de bu paylaşıma sarı lacivert kalplerle yanıt verdi.

Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde durmaya hiç niyetli değil gibi.

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