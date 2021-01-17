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Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için var gücüyle çalışan Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak. Mesut Özil ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler transferde fırtına estirmeyi hedefliyor. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile temaslar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgarı da esecek. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi
17 Ocak 2021 Pazar 10:14, Güncelleme 17.01.2021 10:19
Mesut Özil transferi sonrası yer yerinden oynayacak! 5 transfer 6 ayrılık