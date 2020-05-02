Mesut Özil patlaması! ''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan''

Sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddiası sonrası sosyal medyada adeta yorum patlaması yaşandı. İşte o yorumlar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:46
Güncelleme: 02.05.2020 20:49
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Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma geleceği iddiaları büyük heyacan yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar Mesut Özil transferinin gündeme yeniden gelmesinin ardından adeta sosyal medyayı salladı.