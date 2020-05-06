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Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'den sürpriz telefon
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumuna geldi. Sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülen 25 yaşındaki isim için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan sürpriz bir telefon geldi. İşte Mert Hakan Yandaş gerçekleri...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 22:56
Güncelleme: 06.05.2020 22:56
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Sezon sonunda serbest kalacak Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, transfer sezonunun en çok konuşulacak ismi olacak gibi...
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Sabah'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile ön protokol yaptığı konuşulurken, devreye Fenerbahçe girdi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA İYİ! Sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın yaptığı tekliften daha iyi olduğu ve Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu bilgiler arasında.
HAZİRANA KADAR VAKİT VAR Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile sözlü bir protokol yapsa da hukuki geçerliliği olacak bir imza atmadığı bildirildi.
Oyuncuya ödenmesi vadedilen 2.2 milyon TL'lik imza parası için sarı- kırmızılıların haziran başına kadar vakti olduğu, bu paranın ödenmemesi halinde rotanın Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi. Bu nedenle Kanarya, tecrübeli orta saha için beklemeye geçti.