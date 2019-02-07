Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanal'ın yeni Fenerbahçe'si!

Fenerbahçe'de gözler artık Kayserispor maçına çevrildi. Son iki haftada alınan galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli takımda zorlu deplasman öncesi kadroda ciddi bir değişim yaşanacak.
7 Şubat 2019 Perşembe, 07:38:43 Güncelleme: 07:53:54
Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi!

Geçen hafta Mehmet Topal sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sadık Çiftpınar da sakatlanmıştı. Yassine Benzia'nın TFF listesinden çıkarılmasıyla birlikte son Göztepe maçı ilk on birinden 3 oyuncu eksilmiş oldu.

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Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi!

Teknik direktör Ersun Yanal eksiklerin yerine monte edeceği isimleri büyük ölçüde belirledi.

Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi!

Tecrübeli hocanın, orta sahada Topal ile Benzia'nın yokluğunda Tolgay Arslan ile Jailson'a şans vermesi bekleniyor.

Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi!

Yeni transfer Miha Zajc ise Moses'te olduğu gibi ilk maçında yedek soyunacak ve ikinci yarıda görev bekleyecek.

Merkeze taze kan! İşte Ersun Yanalın yeni Fenerbahçesi!

Sadık'ın yerine ise savunmada cezası biten Skrtel formaya yakın. Slovak oyuncunun, Neustadter ile birbirini tanıması bu kararda etken oldu. Serdar Aziz yine kulübede olacak.

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