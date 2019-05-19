Mehmet Topal'ın yerine o oynayacak! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, kalan iki maçını da kazanarak sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek istiyor. Bitime 2 hafta kala küme düşme hattında alan Erzurumspor ise kritik karşılaşmayı kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

19 Mayıs 2019 Pazar 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





