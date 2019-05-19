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Mehmet Topal'ın yerine o oynayacak! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, kalan iki maçını da kazanarak sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek istiyor. Bitime 2 hafta kala küme düşme hattında alan Erzurumspor ise kritik karşılaşmayı kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.
19 Mayıs 2019 Pazar 18:48
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Teknik ekip ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.