Mehmet Topaldan tarihi başarı! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya temsilcisi Sprtak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin Cezayirli yıldızı İslam Slimani attığı 2 golle maça damgasını vururken Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı bu maçla birlikte tarihi bir başarının altına imzasını attı.

    5 Ekim 2018 Cuma, 18:43:51 Güncelleme: 18:47:56
    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!
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    Mehmet Topaldan tarihi başarı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

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    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!
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    Mehmet Topaldan tarihi başarı!

    Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibine kalesinde de önemli bir şans tanımadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!
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    Mehmet Topaldan tarihi başarı!

    İkinci yarıda aradığı golü İslam Slimani'yle 51. dakikada bularak 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı futbolcunun kafa golüyle 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!
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    Mehmet Topaldan tarihi başarı!

    Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 yenerek D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

    Mehmet Topal'dan tarihi başarı!
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    Mehmet Topaldan tarihi başarı!

    Grubun diğer maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamadı ve haftayı 4. sırada kapattı.

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