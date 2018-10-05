Mehmet Topaldan tarihi başarı!

Mehmet Topal'dan tarihi başarı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya temsilcisi Sprtak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin Cezayirli yıldızı İslam Slimani attığı 2 golle maça damgasını vururken Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı bu maçla birlikte tarihi bir başarının altına imzasını attı.

5 Ekim 2018 Cuma, 18:43:51 Güncelleme: 18:47:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





