Mehmet Topaldan büyük fedakarlık!

Mehmet Topal'dan büyük fedakarlık!
Yıldız futbolcunun iki aydır sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Gençleştirme operasyonuyla yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de Cocu'nun, Milli takımda Lucescu'nun "sana ihtiyacımız var" demeleri üzerine tedavisini erteleyen ve maçlara iğne ile çıkarak büyük özveride bulunan Mehmet Topal kasık fıtığı ameliyatı olacak.
SOL KASIĞINDAN HAZIRAN AYINDA OLMUŞTU
Fenerbahçe'de lig, avrupa ve kupa maçlarında en çok yer alan isimlerden olan Mehmet Topal geçen sezonu tamamlar tamamlamaz soluğu Almanya'da aldı ve haziran ayında sol kasığından ameliyat oldu. Yaz tatilinde 10 gün boyunca fizik tedavi gördü. Topal'ın sakatlığı hazırlık maçlarında nüksetti ancak Avrupa maçları ve lig maçlarında fedakarlık yaparak iğne ile oynadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri geciktikçe oynamaya devam etti.
CANINI FITIK DEĞİL, ELEŞTİRİLER ACITIYOR
Daha önceki sezonlarda da başından talihsizlik sakatlıklar geçiren Mehmet Topal yine acılarını unutarak formasını terletmeye devam etti. Takımı için fedakarlık yapan ve sakatlığına rağmen oynayan Mehmet Topal'ın canını kasığındaki fıtık değil, bilmeden eleştiri yapanlar acıttı. Sakat sakat oynamasına rağmen Benfica maçlarının en iyisi olarak dikkat çekti. Ligde 8 maçın 4'ünde 90 dakika sahada kaldı. Takımın genel görüntüsünden dolayı yapılan eleştirilere sahadayken kulaklarını tıkadı ama evine döndüğünde üzüntüden kahroldu. Samandıra'da takımı ateşleyici konuşmalar, formanın önemini anlatan motivasyon dolu toplantılar yaptı.
HEM LUCESCU HEM COCU SANA İHTİYACIMIZ VAR DEYİNCE MİLLİ OYUNCU TEDAVİYİ ERTELEDİ
Mehmet Topal hiç dinlenemedi. Hem Fenerbahçe, hem milli takım teknik heyeti rica etti, Mehmet Topal riske girdi. Fenerbahçe'nin yanı sıra milli takımın da kilit ismi oldu. Uluslar Ligi'nde oynanan Rusya maçında 71 dakika ve İsveç maçında 62 dakika sahada kaldı. Her iki maça da takım kaptanı olarak çıkan Topal, İsveç maçında ilk golün asistini yaptı. "Yeniden yapılanıyoruz, gençlerin ve takımın sana ihtiyacı var, senin tecrübelerine ihtiyacı var" denilen yıldız futbolcu son haddeye kadar bekledi ve aşırı zorlamasından bu kez sağ kasığında fıtık çıktı.
COCU BİR AN ÖNCE AMELİYAT OLMASINI İSTEDİ, TECRÜBELİ YILDIZ ALMANYA'YA GİTTİ
Bosna Hersek ve Rusya maçları için Milli Takım kampına katılan Mehmet Topal ilk antrenmanda koşuda ağrı hissetti ve kontrolü yapılan emektar oyuncu evine üzgün döndü. Sağ kasığında fıtık oluşan Topal, kulübünün sağlık heyetini de bilgilendirdi. Haber Cocu'ya da iletilince Hollandalı teknik adam kaptanının bir an önce ameliyat olmasını istedi. Başakşehir maçından sonra Mehmet topal için övgü dolu sözler sarfederek; "Bugün yedekti ama maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu" şeklinde konuşan Cocu tecrübeli futbolcusunun hemen Almanya'ya gitmesini istedi ve milli takım arasından sonra lige yetişmesini istediğini söyledi.