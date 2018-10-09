Mehmet Topaldan büyük fedakarlık!

COCU BİR AN ÖNCE AMELİYAT OLMASINI İSTEDİ, TECRÜBELİ YILDIZ ALMANYA'YA GİTTİ

Bosna Hersek ve Rusya maçları için Milli Takım kampına katılan Mehmet Topal ilk antrenmanda koşuda ağrı hissetti ve kontrolü yapılan emektar oyuncu evine üzgün döndü. Sağ kasığında fıtık oluşan Topal, kulübünün sağlık heyetini de bilgilendirdi. Haber Cocu'ya da iletilince Hollandalı teknik adam kaptanının bir an önce ameliyat olmasını istedi. Başakşehir maçından sonra Mehmet topal için övgü dolu sözler sarfederek; "Bugün yedekti ama maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu" şeklinde konuşan Cocu tecrübeli futbolcusunun hemen Almanya'ya gitmesini istedi ve milli takım arasından sonra lige yetişmesini istediğini söyledi.