Mehmet Topal 'Feda' haberlerine patladı!

"FENERBAHÇE'NİN HUZURUNU BOZAMAYACAKLAR"



6 sezon önce Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Herkes kaçarken ben buradaydım. Bu kulüp için üzerime düşen her şeyi yaptım. Büyük bir heyecan ve istekle Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim. Ayrıca bunu da, yurt dışından büyük teklifler varken yaptım. Sonrasında da çok büyük teklifler aldım ama kulübümde kaldım. Hiçbir zaman parayı dert etmedim. Serbest kaldığım zamanda bile imza parası adı altında çok daha büyük rakamlar teklif edildi ama ben hala buradayım. Her zaman çok sevdiğim Fenerbahçe'ye ve futbola yüzde yüz konsantre olmaya çalıştım. Fakat bu tür spekülasyonlar her ne hikmetse her sezon başında ortaya atılıyor. Ama asla Fenerbahçe'nin huzurunu bozamayacaklar. Taraftarlardan da ricam, milyonlarca Fenerbahçeli var sonuçta, bizim ağzımızdan duymadıkça hiçbir asılsız habere itibar etmesinler.