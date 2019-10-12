Max Kruse'ye büyük övgü: İstiklal Marşı'nı okuması...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse, Türk kültürünü tanıma çabalarıyla takdir toplamıştı. Türkçe öğrenmeye başlayan deneyimli oyuncu, Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'na eşlik edince bir anda gündem olmuştu. Ünlü teknik adam, Alman futbolcunun bu hareketlerini yorumladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Ekim 2019 Cumartesi 17:19
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Sezon başında Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu Max Kruse, ülkeye kısa sürede uyum sağlamış hatta maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı söyleyerek taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.
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Tecrübeli futbolcunun bu hareketini Alman basınından Bild'e değerlendiren Christoph Daum, övgü dolu ifadeler kullandı.
Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Kruse'nin milli marşı ezberlemesiyle ilgili olarak şunları getirdi:
"Yabancı bir futbolcunun İstiklal Marşı'nı okumasının sembolik bir anlamı vardır. Bu taraftarlara, 'Bakın ben sizin için bir şeyler yapıyorum. Ben de sizden biriyim' demektir."
Kruse'ninFenerbahçe'ye iyi bir şekilde adapte olduğunu söyleyen Daum, Alman yıldızın sarı-lacivertli takımın tam da aradığı oyuncu olduğunu vurguladı.