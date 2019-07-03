Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

Max Kruse, Bundesliga'da geçen sezonun en iyi 5 futbolcusundan biriydi. Mevkisinin en net tanımı; forvet arkası. Fakat oyun kurmadan çok gol atmayı ya da asist yapmayı seviyor. Kalitesi tartışılmaz ancak poker bağımlısı olması ve özel yaşamı tartışılır. Werder Bremen onu çok iyi idare etti ve mükemmel verim aldı.