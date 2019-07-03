Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna kaymak istediği Max Kruse'ye nihayet kavuştu. Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği alman golcü Kruse, futbolunun yanı sıra sansasyonel hayatıyla da epey dikkat çekiyor. Almanya'da bir çok kez gündem olan ve cezalar alan futbolcu, Werder Bremen'de mükemmel işlere imza attı. İşte Kruse'nin başarısının sırrı.
3 Temmuz 2019 Çarşamba 08:49
Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

Max Kruse, Bundesliga'da geçen sezonun en iyi 5 futbolcusundan biriydi. Mevkisinin en net tanımı; forvet arkası. Fakat oyun kurmadan çok gol atmayı ya da asist yapmayı seviyor. Kalitesi tartışılmaz ancak poker bağımlısı olması ve özel yaşamı tartışılır. Werder Bremen onu çok iyi idare etti ve mükemmel verim aldı.

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Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

Fenerbahçe'nin flaş transferi Max Kruse dün İstanbul'a geldi. Kariyerinin tamamını Almanya'da geçiren 31 yaşındaki forvetin A'dan Z'ye tüm özelliklerinin kaleme alındığı yazının satır başları şöyle:

Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

SCHAAF: 'ÇOK BÜYÜK YETENEK'

1- MAX Kruse, Werder Bremen altyapısından çıkış yaptı ve dönemin teknik direktörü Thomas Schaaf, onun için "Çok büyük bir yetenek geliyor" demişti. Ancak Mesut Özil ve Diego gibi oyuncuların olduğu yerde yeteneğine gereğinden fazla güvenerek tembellik yapınca beklenen çıkışı yapamadı.

Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

FREIBURG'DA TAMAMLANDI

2- Werder Bremen'de kadroya giremeyince St.Pauli'nin yolunu tuttu. St.Pauli sonrası gittiği Freiburg'da oyuncu geliştirme konusunda uzman olan Christian Streich ile futbolu yeniden öğrenmeye başladı. Topu kaybettiğinde yapılacak presten tutun da pozisyon analizlerinde keşfedilen eksikliklere kadar.

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Max Kruse'nin özel hayatına karışma keyfini sür

ALMAN MiLLi TAKIMI'NDA 14 MAÇ

3- Freiburg'daki performansıyla Lucien Favre'nin çalıştırdığı Mönchengladbach'a transfer oldu. Favre yönetiminde kariyerinin zirvesine ulaştı. 66 maçta 23 gol atıp 21 asist yapınca Löw tarafından Alman Milli Takımı'na çağrıldı. Milli forma altında 14 maça çıkıp 4 gol attı.

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