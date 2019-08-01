Max Kruse'den şok ifadeler! 'Hoca istediği kadar uyarsın' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Max Kruse'den şok ifadeler! "Hoca istediği kadar uyarsın"

Fenerbahçe, dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih ve Tottenham'a kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

1 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
Max Kruse'den şok ifadeler! Hoca istediği kadar uyarsın

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Real Madrid maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Max Kruse'den şok ifadeler! Hoca istediği kadar uyarsın

Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olmuştu.

Max Kruse'den şok ifadeler! Hoca istediği kadar uyarsın

Sarı lacivertlilerin maçtaki tek golünü atan Max Kruse, müsabaka sonunda Alman ZDF kanalına konuşmuştu.

Max Kruse'den şok ifadeler! Hoca istediği kadar uyarsın

Takım olarak çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Max Kruse, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur." demişti.

Max Kruse'den şok ifadeler! Hoca istediği kadar uyarsın

Sözlerine devam eden Kurse, "Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

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