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Max Kruse'den şok ifadeler! "Hoca istediği kadar uyarsın"
Fenerbahçe, dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih ve Tottenham'a kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
1 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Real Madrid maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olmuştu.
Sarı lacivertlilerin maçtaki tek golünü atan Max Kruse, müsabaka sonunda Alman ZDF kanalına konuşmuştu.
Takım olarak çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Max Kruse, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur." demişti.
Sözlerine devam eden Kurse, "Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.