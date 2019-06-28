Max Kruse formayı giyiyor! İşte o tarih...

Fenerbahçe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Ersun Yanal'ın raporlarına göre Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerini sürdürüyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle büyük ölçüde anlaştı ve bu isimlerin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Transferde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse'nin de Fenerbahçe formasını giyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 07:55
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Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu unutturarak taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyor.
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Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Sarı kanarya, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.
Diğer yandan sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına dönen isimler oldu.
Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.