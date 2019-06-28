Max Kruse formayı giyiyor! İşte o tarih...

Fenerbahçe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Ersun Yanal'ın raporlarına göre Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerini sürdürüyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle büyük ölçüde anlaştı ve bu isimlerin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Transferde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse'nin de Fenerbahçe formasını giyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





