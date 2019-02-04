Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret! - Fotomaç
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye ret!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in Fenerbahçe yönetimininin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 08:09:23
Güncelleme: 08:09:55
Slovak stoperle, İtalyan devleri Roma ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
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Aynı durumdaki Şener Özbayraklı ileyse yeni kontrat için anlaşma sağlandı.
29 yaşındaki oyuncunun halen aldığı 1.5 milyon euro yıllık ücrete imza atacağı bildirildi.
Şener, Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilmiş ancak parada anlaşamayınca takımda kalmıştı.
Tecrübeli bek, sarı-lacivertli takımda 109 maçta 5 gol, 14 asist üretti.