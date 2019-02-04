Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye ret!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in Fenerbahçe yönetimininin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 08:09:23 Güncelleme: 08:09:55
Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Slovak stoperle, İtalyan devleri Roma ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Aynı durumdaki Şener Özbayraklı ileyse yeni kontrat için anlaşma sağlandı.

Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

29 yaşındaki oyuncunun halen aldığı 1.5 milyon euro yıllık ücrete imza atacağı bildirildi.

Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Şener, Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilmiş ancak parada anlaşamayınca takımda kalmıştı.

Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Tecrübeli bek, sarı-lacivertli takımda 109 maçta 5 gol, 14 asist üretti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN