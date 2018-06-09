Markovic dönüyor! (12 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

ZOR HEDEF MAX MEYER

?Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu. Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.

Süre istedi

Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi. Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu. Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.

Schalke'ye 'hayır' dedi

Schalke altyapısında yetişen Meyer kulübünün tüm baskılarına rağmen yeni sözleşme isteğini geri çevirdi. Schalke'li taraftarlar bu nedenle genç yıldıza büyük tepki gösterdi.

Çok önemli bir yetenek

22 yaşındaki Max Meyer, Alman futbolunun en önemli yetenekleri arasında. Meyer milli formayı 4 kez sırtına geçirdi. (Takvim / 12 Temmuz)