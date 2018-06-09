Markovic dönüyor! (12 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
MARKOVİC'LE YENİDEN Mİ?
Kanatlara da takviye planlayan F.Bahçe'nin Lazar Markovic ile ilgilendiği iddia edildi. Goal.com, Liverpool'un kadroda düşünmediği Sırp yıldız için Kanarya'nın devreye girdiğini belirtti. 2015-16'da Fener'de kiralık oynayan Lazar, 2 gol, 3 asist üretti. (Fotomaç / 12 Temmuz)
ZOR HEDEF MAX MEYER
?Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu. Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.
Süre istedi
Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi. Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu. Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.
Schalke'ye 'hayır' dedi
Schalke altyapısında yetişen Meyer kulübünün tüm baskılarına rağmen yeni sözleşme isteğini geri çevirdi. Schalke'li taraftarlar bu nedenle genç yıldıza büyük tepki gösterdi.
Çok önemli bir yetenek
22 yaşındaki Max Meyer, Alman futbolunun en önemli yetenekleri arasında. Meyer milli formayı 4 kez sırtına geçirdi. (Takvim / 12 Temmuz)
YENİ GOLCÜ LİVERPOOL'DAN
Transferde sessiz ve derinden giden Fenerbahçe'nin Liverpool'lu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Basket takımının koçu Obradovic'in menajeri ve yakın dostu Raskovic geçtiğimiz günlerde ortağı Segal'le birlikte İstanbul'a geldi. Obradovic, Origi'nin de menajeri olan Segal'i Comolli ile görüştürdü. Comolli, Origi'yi kiralamak istediklerini söyledi. Menajer Segal "Olabilir" yanıtını verdi. Liverpool da kiralamaya sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı hayli arttı. (Fotomaç / 12 Temmuz)
MİNA'DA 4 RAKİP
?İspanyol AS gazetesi, Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, Liverpool, Chelsea ve Borussia Dortmund'un istediğini duyurdu. Gazete, 5 kulübün de ciddi olarak genç oyuncu ile ilgilendiğini vurgularken, Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi'nde (ön eleme) oynayacak. Stoper hattında Skrtel ve Neustadter gibi tecrübeli oyuncuları var' notunu düştü. Diğer kulüpler için de ayrı bir paragraf açan AS, Barcelona'nın 23 yaşındaki Mina'yı yeniden satın alma seçeneği ile satmaya sıcak baktığını da yazdı.
Olmazsa rota Bruma
Mina için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper için alternatifinin ise Jeffrey Bruma olduğu belirtildi. PSV'den Cocu'nun eski öğrencisi, iki yıl önce Wolfsburg'a gitmişti. Cocu'nun 26 yaşındaki Hollandalı stoperi, savunmadan topu oyuna sokma konusundaki yüksek pas yeteneği nedeniyle tercih ettiği ifade edildi. 1.90 boyundaki Bruma sağ bekte de forma giyebiliyor.
Rusya'da 3 gol attı?
Yerry Mina, Dünya Kupası'nda büyük ses getiren ve son 16 turunda İngiltere'ye penaltılarla elenen Kolombiya Milli Takımı'nda savunmadan gelip 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.
Potansiyelleri farklı | Mini yorum - Barış DİNÇARSLAN
Mina ile Bruma'yı karşılaştırdığımızda ortak bir özellikleri dikkatimizi çeker: İkisi de geçen sezon kulüplerinde fazla forma şansı bulamadılar. Ancak Mina, Barcelona'da Pique- Umtiti ikilisine kaybederken; Jeffrey Bruma ise küme düşmemeye oynayan Wolfsburg'un vasat stoperlerinden formayı alamadı!.. Oynadığı karşılaşmalarda da genelde kötüydü. Kuşkusuz 23 yaşındaki Kolombiyalı Mina'nın patlama yapma ihtimali, 26 yaşındaki Hollandalı mevkidaşından çok daha yüksek. (Fotomaç / 12 Temmuz)
BAS DOST'TA KAFALAR KARIŞTI
Kanarya'nın forvet transferinde birinci adayı konumundaki Bas Dost'tan çelişkili haberler geliyor. Portekiz basını, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sporting'le bonservis pazarlığına oturan Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye yakın olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberler ise olumsuz. Bas Dost'un menajeri Günther Neuhaus'un Sevilla ile görüşmeler yapmak için İspanya'ya gidip, La Liga ekibinin sportif direktörü Caparros ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. (Fotomaç / 11 Temmuz)