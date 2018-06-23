Mari iddiası! (23 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

Stopere Boğa! (22 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

WİLSHERE ÇALIMI!

Orta alanda Phillip Cocu'nun sistemine uygun isimler arayan ve bu doğrultuda Chelsea'li Marco van Ginkel, Barça'lı Andre Gomes ve Denis Suarez başta olmak üzere birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Arsenal'in sözleşmesini uzatmadığı Jack Wilshere ile de ilgileniyor. Sosyal medyadan Arsenal'den ayrıldığını açıklayan Wilshere, Galatasaray'ın da transferde öncelikleri arasında yer alıy. 26 yaşındaki yıldıza, Çizme'nin ünlü ekibi Milan'ın ilgisi ise sır değil. Cimbom'un oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edilmişti.

Emre'ye benzetiliyor​

Calcıo Mercato'nun haberine göre; İngiliz orta saha oyuncusunu renklerine katmaya en yakın kulüp Fenerbahçe... Sarı-lacivertlilerin Wilshere'ın transferinde avantajlı taraf olduğu belirtiliyor. Kanarya, Wilshere bombasını patlatırsa, ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atmış olacak. Oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilen 1.72 boyundaki Wilshere, geçen sezon Arsenal'da 40 maça (20'si lig) çıkarken, 2 gol-7 asistle oynadı. Arsenal'in altyapısından yetişen, yarım sezon Bolton'da, bir sezon da Bournemouth'ta kiralık oynayan yıldız futbolcu, kariyerinde 250 maça çıktı; 16 gol attı, 37 asist gerçekleştirdi. (Fotomaç / 22 Haziran)