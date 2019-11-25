Malatyaspor maçı sonrası karar! Yanal yıldız ismin üstünü çizdi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona ererken iki takım da bir puana razı oldu. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun eksikliği dikkat çekerken teknik direktör Ersun Yanal, değişik bir oyun planıyla karşılaşmaya çıktı. Oyuncularına güvenini her fırsatta dile getiren deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşarken ocakta yolların ayrılması talimatını verdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş gelişmenin detayları...

25 Kasım 2019 Pazartesi 21:25 Güncelleme: 25.11.2019 21:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





