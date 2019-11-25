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Malatyaspor maçı sonrası karar! Yanal yıldız ismin üstünü çizdi
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona ererken iki takım da bir puana razı oldu. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun eksikliği dikkat çekerken teknik direktör Ersun Yanal, değişik bir oyun planıyla karşılaşmaya çıktı. Oyuncularına güvenini her fırsatta dile getiren deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşarken ocakta yolların ayrılması talimatını verdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş gelişmenin detayları...
25 Kasım 2019 Pazartesi 21:25
Güncelleme: 25.11.2019 21:25
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kararlar alınmaya başlandı.
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Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertliler bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de ilk 12 hafta itibarıyla 21 puanla 4'üncü sırada bulunan Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor beraberliği teknik direktör Ersun Yanal'ın radikal kararlar almasını sağladı.
Malatyaspor karşısında Muriç ve Kruse gibi iki yıldızdan yoksun sahaya çıkan sarı-lacivertliler arzu ettiği akışkan oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı.
İleri uçta Alper Potuk, Moses ve Tolga Ciğerci ile oynayan Fenerbahçe gol aksiyonlarında etkisiz bir görüntü çizdi.