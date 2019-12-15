Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lider Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski antrenör Aykut Kocaman'a destek ve özür yağdırdı. İşte sosyal medyada Aykut Kocaman tepkileri...
15 Aralık 2019 Pazar 21:23 Güncelleme: 15.12.2019 22:21
Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

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Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya atarken, sar-lacivertli ekibin tek sayısını Deniz Türüç kaydetti.

Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Alınan bu mağlubiyet sonrası taraftarlar tarafından teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterildi.

Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Bir kısım sarı-lacivertli taraftar da eski antrenör Aykut Kocaman'a destek ve özür yağdırdı.

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