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Mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'dan özür diledi!
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lider Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski antrenör Aykut Kocaman'a destek ve özür yağdırdı. İşte sosyal medyada Aykut Kocaman tepkileri...
15 Aralık 2019 Pazar 21:23
Güncelleme: 15.12.2019 22:21
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.
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Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya atarken, sar-lacivertli ekibin tek sayısını Deniz Türüç kaydetti.
Alınan bu mağlubiyet sonrası taraftarlar tarafından teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterildi.
Bir kısım sarı-lacivertli taraftar da eski antrenör Aykut Kocaman'a destek ve özür yağdırdı.