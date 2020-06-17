Maç sonu Emre Belözoğlu'na olay sözler! "Sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın?"
ZEKİ UZUNDURUKAN- SÖRLOTH DOKTOR OLSA KANSERE BİLE ÇARE BULURDU
Trabzonspor, zor maçta süper forveti Sörloth ile erken bir gol bularak; ipleri eline aldı. Ta ki Nwakaeme'nin sakatlanıp oyundan çıkmasına kadar... Nwakaeme çıktıktan sonra iki kanadı da çok iyi kullanmaya başladı Fenerbahçe, özellikle sol kanattan Hasan Ali etkili bindirmeler yaptı.Beraberlik sayısı da Hasan Ali'nin güzel ortasına Deniz Türüç'ün jeneriklik golü ile geldi. Pereira; Hasan Ali'ye çok rahat orta yaptırma fırsatı verdi. İlk yarıda hiç de hücuma çıkamadı.
Trabzonspor, öne geçtikten sonra ligi düşünerek oyunu rölantiye almak yerine baskısını sürdürmeliydi. Turu geçtik gözüyle baktılar maça. Beraberlik golünden sonra Trabzonspor 2. gol için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Sosa'yı çok arıyor bu takım. Atak olgunlaştırma, bitirici paslar atıp, rakibin dengesini bozma konusunda sıkıntı yaşadı Trabzonspor.
Göztepe maçında olduğu gibi dün de sahada bir oyun aklı yoktu Trabzonspor'un. İlk yarıda her ne kadar Trabzonspor daha çok gol pozisyonuna girse de ortada bir maç izledik. Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi; Tahir hocayı rahatlattı aslında. Çünkü Emre'nin kenardan bağırıp, çağırması, Tahir hocayı da geriyor gibiydi.
Bu arada Dirar ile Sörloth arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon net penaltıydı. Cüneyt Çakır penaltıyı vermedi. VAR da çağırmadı. Cüneyt Çakır, Trabzonspor'un daha önce de penaltılarını vermedi yönettiği maçlarda. Ben hiç şaşırmadım bu yüzden. Penaltıyı verse maç daha ilk yarıda bitecekti belki de.İkinci yarının başında Sörloth net bir pozisyonu gole çeviremedi. İlk yarıda net penaltıda Cüneyt Çakır'ı çağırmayan Suat Arslanboğa, iş olsun diye A. Parmak'ın pozisyonunda hakeme bilgi verdi. Pozisyonda hiçbir şey yoktu oysa.
Abdülkadir Ömür, eski formundan çok uzak. Doğan Erdoğan hamlesi doğruydu. Ekuban'ın kaçırdığı gol, inanılır gibi değildi. Ama Sörloth, finali getiren golü attı. Golde Ekuban'ın katkısı büyüktü. Sonuçta Fenerbahçe de tur geçebilmek için çok çalıştı ama Sörloth, golleriyle ligde ve kupada Trabzonspor'u şampiyonluğa koşturuyor.