Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:01:46 Güncelleme: 02:15:27
    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
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    • 9
    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı!

    Fransa'nın güçlü temsilcilerinden Lyon bir süredir Benfica'lı Ruben Dias'ın peşinde.

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    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
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    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı!

    Lyon yöneticileri geçen hafta 21'lik stoper için Portekiz ekibi ile masaya oturmuştu. Taraftar anlaşamamıştı.

    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
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    • 9
    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı!

    Lyon, Dias'ın peşini bırakmadı. Fransız ekibinin scoutları genç stoperi, F.Bahçe karşılaşmasında da takip etti.

    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
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    • 9
    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı!

    Ancak gözlerine takılan bir isim daha oldu: Eljif Elmas.

    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
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    Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı!

    Lyon'un scout ekibi, 20 yaşındaki süper yeteneği de yönetimlerine bildirmek üzere not aldı.

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