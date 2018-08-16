Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmasa hayran kaldı! - Galeri - Fotomaç
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Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:01:46
Güncelleme: 02:15:27
Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
Fransa'nın güçlü temsilcilerinden Lyon bir süredir Benfica'lı Ruben Dias'ın peşinde.
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Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
Lyon yöneticileri geçen hafta 21'lik stoper için Portekiz ekibi ile masaya oturmuştu. Taraftar anlaşamamıştı.
Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
Lyon, Dias'ın peşini bırakmadı. Fransız ekibinin scoutları genç stoperi, F.Bahçe karşılaşmasında da takip etti.
Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
Ancak gözlerine takılan bir isim daha oldu: Eljif Elmas.
Lyon Fenerbahçeli Eljif Elmas'a hayran kaldı!
Lyon'un scout ekibi, 20 yaşındaki süper yeteneği de yönetimlerine bildirmek üzere not aldı.