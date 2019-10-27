Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 9. haftası bol gollü bir maça sahne oldu. 6 golün çıktığı karşılaşmada Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maçta Garry Rodrigues, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'nin performansları ön plana çıkarken bir isim vardı ki adeta inanılmazı başardı. İşte Luiz Gustavo ve Fenerbahçeli futbolcuların detaylı performans analizi...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)

27 Ekim 2019 Pazar 13:50
Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu konuk etti.

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Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

Sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez bir maçta 5 gol attı.

Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 5-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe'de, bu iki maçın ortak özelliği Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın birlikte sahada bulunmaları oldu.

Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

Bu iki yıldızın aynı anda sahada olduğu iki karşılaşmada Fenerbahçe toplam 10 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.

Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...

O gol de bu karşılaşmada Serdar Aziz'in ayağından kendi kalesine geldi.

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