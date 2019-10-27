Süper Lig'in 9. haftası bol gollü bir maça sahne oldu. 6 golün çıktığı karşılaşmada Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maçta Garry Rodrigues, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'nin performansları ön plana çıkarken bir isim vardı ki adeta inanılmazı başardı. İşte Luiz Gustavo ve Fenerbahçeli futbolcuların detaylı performans analizi...
(fotomac.com.tr / Analiz Haber)
27 Ekim 2019 Pazar 13:50
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu konuk etti.
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Sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez bir maçta 5 gol attı.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 5-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe'de, bu iki maçın ortak özelliği GarryRodrigues ve VictorMoses'ın birlikte sahada bulunmaları oldu.
Bu iki yıldızın aynı anda sahada olduğu iki karşılaşmada Fenerbahçe toplam 10 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.
O gol de bu karşılaşmada Serdar Aziz'in ayağından kendi kalesine geldi.