Süper Lig'in 9. haftası bol gollü bir maça sahne oldu. 6 golün çıktığı karşılaşmada Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maçta Garry Rodrigues, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'nin performansları ön plana çıkarken bir isim vardı ki adeta inanılmazı başardı. İşte Luiz Gustavo ve Fenerbahçeli futbolcuların detaylı performans analizi...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)