Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"

"4-3-3 TAM BANA GÖRE"

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşünen Nani'nin, Sportif Direktör Comolli ile de temasa geçtiği öğrenildi. DHA'nın ulaştığı Portekizli oyuncu bu konuda; "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu. Fenerbahçe'deki ilk sezonumda şampiyonluk gelmedi ama bu kez durumun farklı olduğunu düşünüyorum ve elde edilecek şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.