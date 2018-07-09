Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum! - Galeri - Fotomaç
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    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, çok konuşulacak açıklamalara imza attı
    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:35:06 Güncelleme: 11:37:03
    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, yaz tatilini Mikonos'ta birlikte geçirdiği sarı lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'dan takım içindeki yeni oluşum hakkında bilgi aldı. Sarı-Lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Nani, "Fenerbahçe'yi hala takip ediyorum. Takımın başarılı olmasını çok isterim. Fenerbahçe taraftarı mutlu olmayı hak ediyor" dedi.

    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    Yaz tatilinin bir bölümünü Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali ile Mikonos Ada'sında geçiren Nani, eski takım arkadaşı ile yeni sezon hazırlıkları için çalışma da yaptı. Takımın yeni yapılanması ile ilgili de Hasan Ali'den bilgi alan Nani, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı 4 -3 - 3 sisteminin de kendisi için çok uygun olduğunu vurguladı.

    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    "4-3-3 TAM BANA GÖRE"
    Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşünen Nani'nin, Sportif Direktör Comolli ile de temasa geçtiği öğrenildi. DHA'nın ulaştığı Portekizli oyuncu bu konuda; "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu. Fenerbahçe'deki ilk sezonumda şampiyonluk gelmedi ama bu kez durumun farklı olduğunu düşünüyorum ve elde edilecek şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    "ALİ KOÇ ÇOK GÜVEN DUYULAN BİR BAŞKAN"
    Nani, DHA'ya yaptığı açıklamalarda Başkan Ali Koç'tan övgü ile bahsederek; "Çok hırslı ve başarılı biri olduğunu duyuyorum. Yapılan yorumlarda taraftarın, tüm camianın güven duyduğu bir isim. Kulübü mutlaka yukarıya çekecektir. Vizyonu olan genç bir başkan ve yeniden Fenerbahçe'de olabilmek, hep birlikte takımı şampiyon yapabilmek beni çok mutlu edecek" şeklinde konuştu.

    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    VALENCIA İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
    Takımın yeni sezonda oynamayı planladığı hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olan ve takımı da tanıyan bir isim olması nedeniyle Cocu ve Comolli'nin de Nani'ye olumlu baktığı öğrenildi. Yöneticiler de Nani ismine sıcak bakarken Portekizli futbolcu için son kararı Cocu verecek.


    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    İspanyol ekibi Valencia, 1 yıllık sözleşmesi kalan Nani'den kazanç elde edebilmek için uygun bir bonservis bedeliyle Portekizlinin gidişine izin verebilir. Nani için teklif bekleyen La Liga ekibi, istediği bonservis bedelinin ödenmemesi durumunda Nani'nin yıllık ücretini ödemek istemediği ve ayrılması için kolaylık yapacağı vurgulanıyor.

    Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    • 7
    Luis Naniden flaş açıklama: Fenerbahçeden haber bekliyorum!

    Fenerbahçe formasıyla 47 mücadeleye çıkan Nani, 12 gol atarken, 13 golün de hazırlayıcısı olmuş ve 8.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine gitmişti.

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