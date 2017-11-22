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Lucas Lima'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
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Ayrıca sözleşme süresinin 4 yıllık olacağı duyuruldu. Haberlerde tecrübeli futbolcuya Çin'den de bazı tekliflerin geldiği ancak tercihini Türkiye'den yana kullanacağı bilgisi paylaşıldı. Hakkında "Fenerbahçe'de büyük işler başarabilir" yorumları yapılan Lima'nın geçtiğimiz günlerde Palmeiras ile sözleşme imzaladığı yazılmış ancak bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı.
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