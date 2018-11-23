Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

ÇOK FAYDALI OLACAKTIR

Son olarak Akhisar'da Safet Susiç'in yardımcılığını yapan Fevzi Ljajic, "Talisca'nın yerine transfer edilmiş bir oyuncu… Bundan dolayı beklentiler yüksek. Ben, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum."