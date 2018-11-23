Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Ljajic Fenerbahçe'nin kapısından döndü!

    Beşiktaş'ın Torino'dan 6.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ljajic'in Türkiye'de ilk önce Fenerbahçe'ye geldiği ancak Sarı-Lacivertliler'in beğenmeyerek gönderdiği ortaya çıktı.
    23 Kasım 2018 Cuma, 18:33:17 Güncelleme: 18:35:49
    Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

    Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in, 17 yaşında Fenerbahçe'ye geldiği ama dönemin Sarı-Lacivertli teknik heyeti tarafından beğenilmeyip gönderildiği ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

    Ljajic'in Türkiye'de antrenörlük yapan kuzeni Fevzi Ljajic, Radyospor'da şu bilgileri paylaştı;

    Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

    "Kimse bilmez... Ljajic 17 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Fakat o dönem ilgisizlikten dolayı Fenerbahçe'den ayrıldı. Sanırım beğenilmemiş olabilir."

    Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

    "Fakat çok ilgisiz davranıldı. Adem Ljajic'in Türkiye'de geldiği ilk takım Fenerbahçe'dir."

    Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

    ÇOK FAYDALI OLACAKTIR

    Son olarak Akhisar'da Safet Susiç'in yardımcılığını yapan Fevzi Ljajic, "Talisca'nın yerine transfer edilmiş bir oyuncu… Bundan dolayı beklentiler yüksek. Ben, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum."

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN