Ljajic Fenerbahçenin kapısından döndü!

Beşiktaş'ın Torino'dan 6.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ljajic'in Türkiye'de ilk önce Fenerbahçe'ye geldiği ancak Sarı-Lacivertliler'in beğenmeyerek gönderdiği ortaya çıktı.
23 Kasım 2018 Cuma, 18:33:17
Güncelleme: 18:35:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in, 17 yaşında Fenerbahçe'ye geldiği ama dönemin Sarı-Lacivertli teknik heyeti tarafından beğenilmeyip gönderildiği ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ljajic'in Türkiye'de antrenörlük yapan kuzeni Fevzi Ljajic, Radyospor'da şu bilgileri paylaştı;
"Kimse bilmez... Ljajic 17 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Fakat o dönem ilgisizlikten dolayı Fenerbahçe'den ayrıldı. Sanırım beğenilmemiş olabilir."
"Fakat çok ilgisiz davranıldı. Adem Ljajic'in Türkiye'de geldiği ilk takım Fenerbahçe'dir."
ÇOK FAYDALI OLACAKTIR
Son olarak Akhisar'da Safet Susiç'in yardımcılığını yapan Fevzi Ljajic, "Talisca'nın yerine transfer edilmiş bir oyuncu… Bundan dolayı beklentiler yüksek. Ben, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum."