Listesinde dikkat çeken detaylar
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 3 Haziranda gerçekleşen seçimli genel kurulda sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç oldu. Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı. Ali Koç'un yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor..
Mehmet Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski CEO'su)
1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu. 1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı..
Burak Çağlan Kızılhan
Burak Kızılhan, 1984 doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı "Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici" listesinde yer alıyor..
Sevil Zeynep Becan
İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Sevil Zeynep Becan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya'daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Üniversite sonrasında ise Almanya'da yöneticilik yaptı (International Management Program -Riedenburg, Almanya) Türkiye'ye döndüğünde ilk yıllarda genç bir proje mühendisi olarak o zamanlarda bir devlet kurumu olan İstanbul Gübre Sanayi'de (İGSAŞ) çalıştı. (1983-1987) Koç Holding merkezinde sürdürdüğü görevini müteakiben 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan'da eşinin görevi nedeni ile bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü..
Şaban Erdikler
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Maliye Müfettişi olarak 6 yıl kamu hizmetinden sonra Arthur Andersen'e vergi müdürü olarak katılmış, 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1994 yılında ise Balkan Ülkelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Erdikler, 2001 yılında Andersen Organizasyonu'nun Türkiye Bölümünü bir diğer uluslararası denetim kuruluşu olan Ernst & Young çatısı altında başarıyla toplamış, Ernst & Young Türkiye Organizasyonunda da 3 yıla yakın bir süre Türkiye Başkanlığı yapmış, 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılarak Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi kurmuştur..
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Turnaoğlu, 2010'dan bu yana Singapur'da P&G Kumaş Bakım Kategorisi Asya ve Avustralya Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Turnaoğlu'nun, Massachusetts Üniversitesi Uluslararası Pazarlama bölümünden de yüksek lisans derecesi bulunmakta. Tankut Turnaoğlu evli ve üç çocuğu var..
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.