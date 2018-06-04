Listesinde dikkat çeken detaylar

Sevil Zeynep Becan

İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Sevil Zeynep Becan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya'daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Üniversite sonrasında ise Almanya'da yöneticilik yaptı (International Management Program -Riedenburg, Almanya) Türkiye'ye döndüğünde ilk yıllarda genç bir proje mühendisi olarak o zamanlarda bir devlet kurumu olan İstanbul Gübre Sanayi'de (İGSAŞ) çalıştı. (1983-1987) Koç Holding merkezinde sürdürdüğü görevini müteakiben 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan'da eşinin görevi nedeni ile bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü..