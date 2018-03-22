Kupa bizim olacak

Kocaman, 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de ağırlayacakları Beşiktaş'ı mutlaka yenip kupada finale kalmak zorunda olduklarını belirtirken, "Bunu başarırsak finalde rakibimiz Galatasaray olacak gibi görünüyor. Ama kim çıkarsa çıksın kupayı alacağız. Buna elimiz mahkum. Başka bir ihtimal düşünmüyorum bile" dedi.