Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Ara transfer dönemi çalışmalarına bir süredir devam eden Fenerbahçe ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
6 Ocak 2020 Pazartesi 07:43
Güncelleme: 06.01.2020 08:02
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Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının sonra ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermişti. Listedeki isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler ilk imzayı attırıyor.
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Sol bek mevkisinde uzun süredir beklentileri karşılayamayan, sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın heyecanla beklediği yıldız sol bek ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim transfer operasyonuna erken start vermişti.
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, bir süredir listedeki yıldızlarla görüşmeler devam ediyordu.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yoğunlaşmıştı.