Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Ara transfer dönemi çalışmalarına bir süredir devam eden Fenerbahçe ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transferin detayları...

6 Ocak 2020 Pazartesi 07:43 Güncelleme: 06.01.2020 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





