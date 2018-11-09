Küçük adamdan dev dokunuş! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Küçük adamdan dev dokunuş!

    Koeman'la yeniden hayat bulan Fransız yıldız, üstün performansıyla takımına can kattı. Son 4 golün 2'sini attı, 2'sinin pasını verdi. Anderlecht maçındaki rakamları göz kamaştırdı.
    9 Kasım 2018 Cuma, 22:39:26 Güncelleme: 22:42:22
    Küçük adamdan dev dokunuş!

    Geçen sezon Aykut Kocaman'ın bu sezon ise Plillip Cocu'nun kenarda unuttuğu(!) Mathieu Valbuena, Erwin Koeman'la patlama yaptı!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Küçük adamdan dev dokunuş!

    Galatasaray ve Anderlecht maçlarında ilk 11'de sahaya çıkarak taşın altına elini sokan Fransız yıldız, parlak kariyerinden resitaller sundu

    Küçük adamdan dev dokunuş!

    2-2 biten derbiye 1 gol-1 asistle damga vuran 1.67'lik Frankız yıldız, yine 1 gol-1 asistle Anderlech'tin fişini çeken adam oldu.

    Küçük adamdan dev dokunuş!

    ÇİMLERİ AĞLATTI!

    Valbuena Anderlecht performansı ise göz kamaştırıcıydı.

    Küçük adamdan dev dokunuş!

    İki gole yaptığı etkinin yanı sıra rakamlarıyla da şov yaptı.

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