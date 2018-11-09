Küçük adamdan dev dokunuş! - Galeri - Fotomaç
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Küçük adamdan dev dokunuş!
Koeman'la yeniden hayat bulan Fransız yıldız, üstün performansıyla takımına can kattı. Son 4 golün 2'sini attı, 2'sinin pasını verdi. Anderlecht maçındaki rakamları göz kamaştırdı.
9 Kasım 2018 Cuma, 22:39:26
Güncelleme: 22:42:22
Geçen sezon Aykut Kocaman'ın bu sezon ise Plillip Cocu'nun kenarda unuttuğu(!) Mathieu Valbuena, Erwin Koeman'la patlama yaptı!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Anderlecht maçlarında ilk 11'de sahaya çıkarak taşın altına elini sokan Fransız yıldız, parlak kariyerinden resitaller sundu
2-2 biten derbiye 1 gol-1 asistle damga vuran 1.67'lik Frankız yıldız, yine 1 gol-1 asistle Anderlech'tin fişini çeken adam oldu.
ÇİMLERİ AĞLATTI!
Valbuena Anderlecht performansı ise göz kamaştırıcıydı.
İki gole yaptığı etkinin yanı sıra rakamlarıyla da şov yaptı.