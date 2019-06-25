Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesi Kruse'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte yıldız ismin Fenerbahçe sözleri...
25 Haziran 2019 Salı 09:33 Güncelleme: 25.06.2019 09:35
Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.

Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Sarı-lacivertli yöneticiler 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.

Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de bu doğrultuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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