Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesi Kruse'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte yıldız ismin Fenerbahçe sözleri...

25 Haziran 2019 Salı 09:33 Güncelleme: 25.06.2019 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





