Kruse'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesi Kruse'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte yıldız ismin Fenerbahçe sözleri...
25 Haziran 2019 Salı 09:33
Güncelleme: 25.06.2019 09:35
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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.
Sarı-lacivertli yöneticiler 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.