Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklamada, "Bir forvet aramıyoruz. Kruse gibi forvete destek olacak bir oyuncu istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 Süper Lig maçında oynayan Kruse, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.