Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusunun Bundesliga ekibiyle görüşmelere başladığı iddiası Almanya basınından geldi. Öyle ki habere göre Kruse, Almanya'ya dönmeyi kabul etti. Fenerbahçe ise Alman ekibine 31 yaşındaki futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini iletti. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...
22 Ocak 2020 Çarşamba 07:54 Güncelleme: 22.01.2020 07:54
Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı limit başvurusundan olumlu bir sonuç çıkmasını bekleyen Fenerbahçe yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Sarı-lacivertliler, stoper bölgesine transferi Simon Falette'e hala lisans çıkartamazken, sol bek mevkisinde her konuda anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez'i bekletmeye devam ediyor.

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Transferde bu gelişmeleri yaşayan sarı-lacivertli takımda Alman yıldız Max Kruse ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse için flaş iddia ülkesi Almanya'dan geldi.

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Almanya'da yayın yapan Buerstaedter Zeitung Gazetesi, yıldız futbolcuya Eintracht Frankfurt'un talip olduğunu öne sürdü ve Frankfurt Sportif Direktörü Freddi Bobic ile görüştüğünü ileri sürdü.

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

ALMANYA'YA DÖNMEYİ KABUL ETTİ!
Söz konusu haberde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Almanya'ya dönmeyi kabul ettiği belirtilirken, kulübü Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklama da transferin sinyallerini vermişti.

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi

Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklamada, "Bir forvet aramıyoruz. Kruse gibi forvete destek olacak bir oyuncu istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 Süper Lig maçında oynayan Kruse, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.

Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi
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