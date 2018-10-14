Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

Takım içindeki yaşananların ve özel bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa farklı şekilde yönetime iletilmesi Fenerbahçeli futbolcuları huzursuz etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle konuşamaz olduk" deyip Samandıra'daki köstebeği aramaya başladı
14 Ekim 2018 Pazar, 14:14:05
Güncelleme: 14:15:10
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Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın kulüpten gönderilmesi, Volkan, Aatif ve Dirar'ın da kadro dışı bırakılması Samandıra'da huzursuzluk yarattı.
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Takımdan ayrılanların "Başkan yanlış bilgilendirilmiş" demeleri gözleri Samandıra'ya çevirdi...
Daha dikkatli oluyorlar!
Takım içindeki bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa yönetime farklı şekilde aktarılmasından rahatsız olan futbolcular birbirleriyle bile dikkatli konuşuyorlar. Bazı futbolcular doğru bilgilerin bile abartıldığı görüşünde.
Bu durum normalleşmeli
Fenerbahçeli futbolcuların, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle bile sesli koruşamaz olduk" diyerek dert yandıkları ifade edildi.
Samandıra'da köstebek avına çıkan futbolcular durumun normalleşmesini istiyor.