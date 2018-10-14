Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri... - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Takım içindeki yaşananların ve özel bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa farklı şekilde yönetime iletilmesi Fenerbahçeli futbolcuları huzursuz etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle konuşamaz olduk" deyip Samandıra'daki köstebeği aramaya başladı
    14 Ekim 2018 Pazar, 14:14:05 Güncelleme: 14:15:10
    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın kulüpten gönderilmesi, Volkan, Aatif ve Dirar'ın da kadro dışı bırakılması Samandıra'da huzursuzluk yarattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Takımdan ayrılanların "Başkan yanlış bilgilendirilmiş" demeleri gözleri Samandıra'ya çevirdi...

    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Daha dikkatli oluyorlar!

    Takım içindeki bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa yönetime farklı şekilde aktarılmasından rahatsız olan futbolcular birbirleriyle bile dikkatli konuşuyorlar. Bazı futbolcular doğru bilgilerin bile abartıldığı görüşünde.

    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Bu durum normalleşmeli

    Fenerbahçeli futbolcuların, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle bile sesli koruşamaz olduk" diyerek dert yandıkları ifade edildi.

    Köstebek aranıyor! Samandıra Tesisleri...

    Samandıra'da köstebek avına çıkan futbolcular durumun normalleşmesini istiyor.

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