Konoplyanka için flaş sözler! "Fenerbahçe'de..."

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de Konoplyanka'ydı. Yıldız isimle ilgili Ukrayna basınında Fenerbahçe haberleri çıktı...
25 Haziran 2019 Salı 15:33
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Fenerbahçe, 5 yıllık kupa hasretiyle yeni sezona giriyor.
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Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olan sarı-lacivertliler, hem hasreti bitirmek hem de 4. yıldıza kavuşmak istiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal, sıkıntılı geçen sezonu yapılacak transferlerle geride brakıp sıfırdan başlamak istiyor.
Sezon sonu Schalke'den ayrılacak olan Konoplyanka'nın simi bir süredir Fenerbahçe ile anılırken, Ukrayna basını sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü derledi.
Ukrayna basınında Footboom gazetesi, "Fenerbahçe taraftarları Konoplyanka hakkında ne düşünüyor? Fenerbahçe taraftarları Konoplyanka transferini ister mi?" soruları üzerine sarı lacivertlilerin görüşlerine yer verdi.