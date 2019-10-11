Kolarov'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Sırp savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'u takıma kazandırmak için uzun uğraşlar vermiş ancak İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Ülkesi Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.
11 Ekim 2019 Cuma 21:19
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Süper Lig'e Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan ancak Trabzonspor maçıyla birlikte peş peşe puan kayıpları yaşayan ve milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve 12 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin transferi için en çok uğraştığı isimlerden birisi de AleksandarKolarov'du...
Kanarya, Sırp futbolcuyla her konuda anlaşma sağlasa da Roma'nın oyuncusuyu bedelsiz olarak elden çıkarmak istememesi nedeniyle transfer suya düşmüştü.
Ocak ayında 34 yaşındaki savunma oyuncusu için bir kez daha girişimde bulunması beklenen Fenerbahçe'deKolarov transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kolarov, ülkesi Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardından geleceği hakkında yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.