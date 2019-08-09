GALERİ
Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin bir numaralı ismi ise Aleksandar Kolarov... Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte detaylar...
9 Ağustos 2019 Cuma 10:39
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER