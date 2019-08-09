Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin bir numaralı ismi ise Aleksandar Kolarov... Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte detaylar...
9 Ağustos 2019 Cuma 10:39
Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, kadrosunda radikal değişiklikler yaptı.

Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Kanarya, şu ana dek Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Yassine Benzia, İslam Slimani ve Mehmet Topal ile de yollar ayrıldı.

Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapıp transferi tamamlamayı planlıyor.

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