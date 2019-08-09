Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin bir numaralı ismi ise Aleksandar Kolarov... Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte detaylar...

9 Ağustos 2019 Cuma 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





