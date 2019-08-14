Yeni sezon öncesi oynadığı 8 maçta kalesinde 18 gol gören Fenerbahçe'de defans adeta alarm veriyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ikilisinden memnun olmayan Ersun Yanal, Zanka'dan sonra bir ismin daha savunmaya katılması gerektiğini yönetime iletti. Herkes Kolarov'u beklerken yönetim flaş bir isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler...