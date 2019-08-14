Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Yeni sezon öncesi oynadığı 8 maçta kalesinde 18 gol gören Fenerbahçe'de defans adeta alarm veriyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ikilisinden memnun olmayan Ersun Yanal, Zanka'dan sonra bir ismin daha savunmaya katılması gerektiğini yönetime iletti. Herkes Kolarov'u beklerken yönetim flaş bir isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:25 Güncelleme: 14.08.2019 16:33
Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

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Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Zanka transferiyle yeni sezona başlayacak olan sarı-lacivertlilerde defansa bir ismin daha alınması isteniyor.

Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Fenerbahçe yönetimi de bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Kanarya'da Kolarov transferinin bir türlü gerçekleşmemesi yönetimin elini kolunu bağladı.

Kolarov transferi olmadı! Fenerbahçe'ye Arjantinli yıldız

Yeni sezonun başına kadar yıldız futbolcuyu bekleyen Fenerbahçe'de artık sabır kalmadı.

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