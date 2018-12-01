Koemanın o röportajında değişiklik - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Koeman'ın o röportajında değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine verdiği röportajla ilgili gazete tarafından değişiklik yapıldı ancak ses getiren bazı ifadeler aynı kaldı.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 15:29:41
Koemanın o röportajında değişiklik

Erwin Koeman, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaparken Koeman'ın bu sözleri Türkiye'de kısa sürede konuşulmaya başlanmıştı.

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Koemanın o röportajında değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 beraberlikle tamamlanan Dinamo Zagreb maçı sonrası ülkesi basınına konuşan Koeman'ın geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandığı yazılmıştı:

Koemanın o röportajında değişiklik

"1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da... Biteceğini görebiliyorum. Fakat yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var. (4 lig, 2 kupa, 1 Avrupa) Bu 7 maçta takımın başında olacağımı zannetmiyorum."

Koemanın o röportajında değişiklik

Koeman'ın De Telegraaf'ta çıkan röportajındaki bu ifadelerin ardından Fenerbahçe kısa süre önce resmi bir duyuru yaptı.

Koemanın o röportajında değişiklik

Sarı lacivertli kulüp duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

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