Koemanın o röportajında değişiklik

Koeman'ın o röportajında değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine verdiği röportajla ilgili gazete tarafından değişiklik yapıldı ancak ses getiren bazı ifadeler aynı kaldı.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 15:29:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





