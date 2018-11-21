Koeman'ın imha planı hazır

Hollandalı hoca video analizlerini tamamladı, rakibi ezberledi. Karadeniz ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden Erwin Koeman şimdi bunları tek tek oyuncularına aktarıyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:13:44 Güncelleme: 07:51:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





