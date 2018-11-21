Koemanın imha planı hazır - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Koeman'ın imha planı hazır

    Hollandalı hoca video analizlerini tamamladı, rakibi ezberledi. Karadeniz ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden Erwin Koeman şimdi bunları tek tek oyuncularına aktarıyor.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:13:44 Güncelleme: 07:51:56
    Koemanın imha planı hazır

    Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor ile oynanacak dev derbiye çevrildi.

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    Koemanın imha planı hazır

    Sarı-lacivertlileri teslim aldığı günden bu yana zorlu maçlara çıkan Erwin Koeman kısa sürede kendisini ispat etmişti.

    Koemanın imha planı hazır

    Galatasaray maçında 2-0'dan dönüp galibiyeti kaçıran Hollandalı teknik direktörün öğrencileri Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını ise kazanmıştı.

    Koemanın imha planı hazır

    Büyük maçlarda gösterdiği başarıyla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı şimdi de Karadeniz ekibini yıkacak imha planını kurdu.

    Koemanın imha planı hazır

    Burada en önemli görev Fenerbahçe'de pivot forvet oynayan İslam Slimani'den doğan boşlukları sızacak orta saha oyuncularına düşüyor.

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