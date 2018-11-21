Koemanın imha planı hazır - Galeri - Fotomaç
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Koeman'ın imha planı hazır
Hollandalı hoca video analizlerini tamamladı, rakibi ezberledi. Karadeniz ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden Erwin Koeman şimdi bunları tek tek oyuncularına aktarıyor.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:13:44
Güncelleme: 07:51:56
Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor ile oynanacak dev derbiye çevrildi.
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Sarı-lacivertlileri teslim aldığı günden bu yana zorlu maçlara çıkan Erwin Koeman kısa sürede kendisini ispat etmişti.
Galatasaray maçında 2-0'dan dönüp galibiyeti kaçıran Hollandalı teknik direktörün öğrencileri Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını ise kazanmıştı.
Büyük maçlarda gösterdiği başarıyla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı şimdi de Karadeniz ekibini yıkacak imha planını kurdu.
Burada en önemli görev Fenerbahçe'de pivot forvet oynayan İslam Slimani'den doğan boşlukları sızacak orta saha oyuncularına düşüyor.