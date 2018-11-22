Koemandan Tolga Ciğerciye mesaj!

OYNAMAK İSTİYORSUN AMA...

Oyuncunun durumuyla ilgili en ufak bir risk istemeyen Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Erwin Koeman'ın Tolga ile görüşerek, "Artık oynamak istediğini biliyorum. Ama seni riske atamam. Yeteneklerine güveniyorum. Yeniden sakatlanma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Yüzde 100 hazır olmadan seni oynatmam" dediği öğrenildi.