Koemandan Tolga Ciğerciye mesaj! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Koeman'dan Tolga Ciğerci'ye mesaj!

    Sürpriz bir şekilde sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Tolga Ciğerci, dün ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman, sakatlıktan dönen Tolga Ciğerci'ye mesaj verdi.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 10:13:04 Güncelleme: 10:13:49
    Koemandan Tolga Ciğerciye mesaj!

    Fenerbahçe'nin sezon başında sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takıma katıldığından bu yana ilk kez dün sahaya çıktı.

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    Koemandan Tolga Ciğerciye mesaj!

    Hafif tempolu bir çalışma gerçekleştiren Tolga, sağlık heyeti tarafından yeni testlere tabi tutulacak. Sakatlığında ciddi oranda azalma gözlenen oyuncu, önce hafif tempolu koşu çalışmaları yapacak. Ardından idman dozu artacak. Her şey yolunda giderse Kasımpaşa maçı sonrasında takıma katılacak seviyeye gelecek.

    Koemandan Tolga Ciğerciye mesaj!

    OYNAMAK İSTİYORSUN AMA...
    Oyuncunun durumuyla ilgili en ufak bir risk istemeyen Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Erwin Koeman'ın Tolga ile görüşerek, "Artık oynamak istediğini biliyorum. Ama seni riske atamam. Yeteneklerine güveniyorum. Yeniden sakatlanma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Yüzde 100 hazır olmadan seni oynatmam" dediği öğrenildi.

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