Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev! - Galeri - Fotomaç
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Koeman'dan Mehmet Topal'a 2 özel görev!
Trabzonspor'le oynayacakları zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de teknik dirketör Erwin Koeman'ın tecrübeli orta saha Mehmet Topal'dan iki özel isteği var.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:12:58
Güncelleme: 07:50:59
Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
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Phillip Cocu'dan aldığı takımı kısa sürede yukarı çıkarmayı başaran teknik direktör Erwin Koeman da bu karşılaşmaya özel olarak çalıştı.
Milli arada Trabzonspor'un maç görüntülerini izleyen Hollandalı hoca dikkat edilmesi gereken yönleri çıkarttı ve futbolcularına aktarmaya başladı.
Koeman'ın oyun sisteminde Mehmet Topal'a özel görevler verildi. Tecrübesiyle öne çıkan Topal'a iki kritik uyarı yapıldı.
Koeman, 32 yaşındaki ön liberodan oyun kurulumunu yapmasını istedi.