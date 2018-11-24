Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev! - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Koeman'dan Mehmet Topal'a 2 özel görev!

    Trabzonspor'le oynayacakları zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de teknik dirketör Erwin Koeman'ın tecrübeli orta saha Mehmet Topal'dan iki özel isteği var.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:12:58 Güncelleme: 07:50:59
    Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev!

    Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

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    Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev!

    Phillip Cocu'dan aldığı takımı kısa sürede yukarı çıkarmayı başaran teknik direktör Erwin Koeman da bu karşılaşmaya özel olarak çalıştı.

    Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev!

    Milli arada Trabzonspor'un maç görüntülerini izleyen Hollandalı hoca dikkat edilmesi gereken yönleri çıkarttı ve futbolcularına aktarmaya başladı.

    Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev!

    Koeman'ın oyun sisteminde Mehmet Topal'a özel görevler verildi. Tecrübesiyle öne çıkan Topal'a iki kritik uyarı yapıldı.

    Koemandan Mehmet Topala 2 özel görev!

    Koeman, 32 yaşındaki ön liberodan oyun kurulumunu yapmasını istedi.

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