Koemandan flaş karar! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Koeman'dan flaş karar!

    Fenerbahçe'de Erwin Koeman fırtınası esiyor
    13 Kasım 2018 Salı, 12:13:23 Güncelleme: 12:15:30
    Koemandan flaş karar!

    Fenerbahçe'de tam anlamıyla Koeman fırtınası esiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koemandan flaş karar!

    Teknik direktör Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen ve takımdaki geleceği halihazırda belirsizliğini koruyan Erwin Koeman, bu duruma karşın Samandıra'daki etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

    Koemandan flaş karar!

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Erwin Koeman bu arada da işi sıkı tutma kararı aldı.

    Koemandan flaş karar!

    Süper Lig'deki pek çok takımın oyuncularına milli arada 3 gün izin vermesine karşın Hollandalı çalıştırıcı; oyuncularına 1 gün izin verme kararı aldı.

    Koemandan flaş karar!

    Koeman, milli aranın ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada alınacak bir galibiyetle yükselişi sürdürmek istiyor.

    Koemandan flaş karar!

    Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 13 puanla 13. sırada bulunan Fenerbahçe Koeman yönetiminde ilk olarak Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler takip eden süreçte Anderlecht'i evinde 2-0 mağlup edip son olarak Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. (Sporx)

    Koemandan flaş karar!
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