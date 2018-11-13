Koemandan flaş karar!

Teknik direktör Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen ve takımdaki geleceği halihazırda belirsizliğini koruyan Erwin Koeman, bu duruma karşın Samandıra'daki etkisini fazlasıyla hissettiriyor.



