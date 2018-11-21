Koemandan Cimbom taktiği!

Hollandalı hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda rakibin seyirci desteği ile maça hızlı başlayacağına vurgu yapıp şunları söyledi: "Oyundan düştükleri anda kendimizi onlara göstermeliyiz. Sahaya coşku ile çıkacaklar. Hızlı başlayıp bir an önce skoru bularak üzerimizde baskı kurmak isteyecekler. Maçın başında buna izin verebiliriz. Daha sonra ise onların oyundan düşmesini bekleyip biz hamlemizi yapacağız."