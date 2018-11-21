Koemandan Cimbom taktiği! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Koeman'dan Cimbom taktiği!

    Trabzonspor için taktiğini belirleyen Erwin Koeman, 2-2 biten Galatasaray derbisindeki oyun anlayışı ile sahada olacak.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:22:02
    Koemandan Cimbom taktiği!

    Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Erwin Koeman'ın kafasındaki taktik yavaş yavaş şekilleniyor.

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    Koemandan Cimbom taktiği!

    Hollandalı teknik adam, pazar akşamı 2-2 sona eren Galatasaray derbisindeki taktikle sahaya çıkacak.

    Koemandan Cimbom taktiği!

    Koeman, önce rakibin hamlesini görecek, ardından kendi hamlesini yaparak kazanmaya çalışacak.

    Koemandan Cimbom taktiği!

    Saha ve seyirci avantajının rakibe coşku katacağını hesap eden Koeman, ekibiyle yaptığı değerlendirmede yaşanabilecekleri özetledi.

    Koemandan Cimbom taktiği!

    Hollandalı hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda rakibin seyirci desteği ile maça hızlı başlayacağına vurgu yapıp şunları söyledi: "Oyundan düştükleri anda kendimizi onlara göstermeliyiz. Sahaya coşku ile çıkacaklar. Hızlı başlayıp bir an önce skoru bularak üzerimizde baskı kurmak isteyecekler. Maçın başında buna izin verebiliriz. Daha sonra ise onların oyundan düşmesini bekleyip biz hamlemizi yapacağız."

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