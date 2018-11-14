Koeman için yönetimden karar - Galeri - Fotomaç
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Koeman için yönetimden karar
Fenerbahçe yönetimi, 'devam' kararı aldığı Hollandalı hocayla devre arasına kadar anlaşma yapacak, başarı gelirse kontratını sezon sonuna kadar uzatacak
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:21:39
Güncelleme: 08:57:08
Fenerbahçe'de beklenen gelişme... Yönetim, Cocu'nun yerine geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la 'yola devam' kararı aldı.
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Ancak Cocu'dan dili yanan sarı-lacivertli yönetim, işini bu kez şansa bırakmayacak, Koeman'la şartlı sözleşme yapacak.
Buna göre 57 yaşındaki çalıştırıcı ile devre arasına kadar anlaşılacak, beklenen başarı gelirse, kendisiyle sezon sonuna kadar devam edilecek.
Yönetimin, maaşına zam yapacağı Koeman'la gelecek sezon da çalışma planı var. Bunun için öncelikli şart takımın Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilmesi.
Koeman'ın yönetime kısa ve uzun vadeli bir plan sunduğu da gelen haberler arasında.