Koeman için yönetimden karar - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Koeman için yönetimden karar

    Fenerbahçe yönetimi, 'devam' kararı aldığı Hollandalı hocayla devre arasına kadar anlaşma yapacak, başarı gelirse kontratını sezon sonuna kadar uzatacak
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:21:39 Güncelleme: 08:57:08
    Koeman için yönetimden karar

    Fenerbahçe'de beklenen gelişme... Yönetim, Cocu'nun yerine geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la 'yola devam' kararı aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koeman için yönetimden karar

    Ancak Cocu'dan dili yanan sarı-lacivertli yönetim, işini bu kez şansa bırakmayacak, Koeman'la şartlı sözleşme yapacak.

    Koeman için yönetimden karar

    Buna göre 57 yaşındaki çalıştırıcı ile devre arasına kadar anlaşılacak, beklenen başarı gelirse, kendisiyle sezon sonuna kadar devam edilecek.

    Koeman için yönetimden karar

    Yönetimin, maaşına zam yapacağı Koeman'la gelecek sezon da çalışma planı var. Bunun için öncelikli şart takımın Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilmesi.

    Koeman için yönetimden karar

    Koeman'ın yönetime kısa ve uzun vadeli bir plan sunduğu da gelen haberler arasında.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN